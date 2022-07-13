Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, SungurluKırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DM 5624 plakalı otomobil, aynı istikametten kavşaktan dönmeye çalışan 06 AZ 2824 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Meydana gelen kazada Sedanur Z. (19), Sibel Z. (24), Esma Z. (21), Zeki Z. (25), Beytullah Z. (21) ve Recep Miraç Z. (1) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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