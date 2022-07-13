Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yakınlarının düğününden dönen Dursun Kara yönetimindeki motosiklet Seyirtepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve motosiklette bulunan Hatun Kara ve Ali Delikara yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.