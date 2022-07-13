Sağlığına kavuşan Zehra bebek başkan Şahiner'i ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlığına kavuşan Zehra bebek başkan Şahiner'i ziyaret etti

İHA

Sağlığına kavuşan Zehra bebek başkan Şahiner'i ziyaret etti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, düzenlenen yardım kampanyasının ardından tedavisi için Amerika’ya giden minik Zehra Meva, tedavi sürecini tamamlayıp sağlığına kavuştu.
SMA hastası Zehra Meva tedavi için Amerika’da Sungurlu nüfusuna kayıtlı Musa Kalınsazlıoğlu ve Rabia Kalınsazlıoğlu çiftinin Tip 2 SMA hastası küçük kızı Zehra Meva’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşılmasının ardından Zehra Meva tedavisi için ailesiyle birlikte Amerika’ya gitmişti.

'Koltuğunu minik Zehra'ya bıraktı'
Amerika’da ki tedavisini tamamlayıp, sağlığına kavuşan Minik Zehra anne ve babasıyla birlikte, yardım kampanyası boyunca büyük destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.
Bugün makam koltuğumu dünyalar güzeli Zehra Meva yavruma bıraktım diyen Başkan Şahiner, “Amerika'daki tedavi sürecini tamamlayıp, ülkemize dönen ve bugün de belediyemize hem teşekkür hem de bayram ziyaretine gelen Zehra Meva kızıma, babası ve annesi Musa ve Rabia kardeşlerime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel ailemize destek olan tüm hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

'Ailesi teşekkür etti'
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner başta olmak üzere Zehra Meva’ya destek olan herkese teşekkür eden Kalınsazlıoğlu ailesi, “Biz inandık, sizler inandınız, Zehra Meva’da inandı ve çok şükür buralara geldik. Herkesi çok seviyoruz ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz ...
Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden ...
Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi
Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu
YEREL HABERLER Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu
Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini ...
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı Doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan otele 1 milyon 79 bin TL hibe desteği verildi
YEREL HABERLER Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.