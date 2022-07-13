Sağlığına kavuşan Zehra bebek başkan Şahiner'i ziyaret etti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, düzenlenen yardım kampanyasının ardından tedavisi için Amerika’ya giden minik Zehra Meva, tedavi sürecini tamamlayıp sağlığına kavuştu.

SMA hastası Zehra Meva tedavi için Amerika’da Sungurlu nüfusuna kayıtlı Musa Kalınsazlıoğlu ve Rabia Kalınsazlıoğlu çiftinin Tip 2 SMA hastası küçük kızı Zehra Meva’nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşılmasının ardından Zehra Meva tedavisi için ailesiyle birlikte Amerika’ya gitmişti.



'Koltuğunu minik Zehra'ya bıraktı'

Amerika’da ki tedavisini tamamlayıp, sağlığına kavuşan Minik Zehra anne ve babasıyla birlikte, yardım kampanyası boyunca büyük destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.

Bugün makam koltuğumu dünyalar güzeli Zehra Meva yavruma bıraktım diyen Başkan Şahiner, “Amerika'daki tedavi sürecini tamamlayıp, ülkemize dönen ve bugün de belediyemize hem teşekkür hem de bayram ziyaretine gelen Zehra Meva kızıma, babası ve annesi Musa ve Rabia kardeşlerime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel ailemize destek olan tüm hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



'Ailesi teşekkür etti'

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner başta olmak üzere Zehra Meva’ya destek olan herkese teşekkür eden Kalınsazlıoğlu ailesi, “Biz inandık, sizler inandınız, Zehra Meva’da inandı ve çok şükür buralara geldik. Herkesi çok seviyoruz ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” şeklinde konuştular.

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