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Vali Çiftçi’den şehit aileleri ve gazilere yemek AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "Bu alçağın beyin ölümü gerçekleşmiş, beddua etmek çok doğru değil derler ama Allah beter etsin"

İHA

Vali Çiftçi’den şehit aileleri ve gazilere yemek AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "Bu alçağın beyin ölümü gerçekleşmiş, beddua etmek çok doğru değil derler ama Allah beter etsin"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü etkinleri çerçevesinde şehit aileleri ve gazilere yemek verdi.
Programda konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Anadolu topraklarının tarih boyunca hep birtakım hesapların hedefi olduğunu söyledi. Yakın tarihe bakıldığında Sevr ve Mondros anlaşmalarının var olduğunu, bu milleti parçalamak, bölmek ve yok etmek isteyenlerin son 1520 yılda Irak, Suriye, Libya diye bir ülke bırakmadıklarını belirten Başkanı Aşgın, “Şu anda dini bizimle aynı olmayabilir, Ukrayna diye bir ülke, bırakmamanın mücadelesini veriyor. Bu coğrafyada bedel ödeyenlerin bayrağı dalgalanmaya devam eder. Ama bedel ödemeyenler, şehadeti arzu etmeyenler, gaziliğe sevdalı olmayanlar bu coğrafyada bayrağını dalgalandıramaz” dedi.
Türk milletinin; şehadeti arzulayan, gaziliği rütbelerin en büyüğü sayan, bayrak dalgalansın, ezanlar dinmesin, dini, değerleri ayak altında olmasın diye can vermeyi, can almayı kendisine görev addetmiş yüce bir millet olduğunu vurgulayan Aşgın, “Bu milletin mensubu olmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Bu şerefi bize yaşatanlar şehitlerimiz ve gazilerimiz. Şehadet ve gazilik Allah’ın lütfudur. Herkese nasip olmaz. Şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu oldu. Gazilerimiz de o günü bekliyorlar. Türk milleti olarak kalubelada Rabbimize verdiğimiz sözün arkasında olmaya, şehadeti sonuna kadar arzulamaya ve şehadeti rütbelerin en büyüğü görmeye devam edeceğiz. Bayrağı yerde olan ülkeler gibi asla olmayacağız. Dalgalandığında düşmana korku, dosta güven salan yüce bayrağımız Allah’ın izniyle coğrafyamızda dalgalanmaya devam edecek. Son Müslüman Türk ölene kadar bu mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da FETÖ terör örgütüyle beyinleri yıkananların üniformaların içerisinde hainlik yapmak için 15 Temmuz gecesine kadar gizlendiklerini kaydederek, “Vatandaşın verdiği vergiyle vatan savunması için, bayrakların inmemesi için alınan silahlarla, tanklarla, uçaklarla bu milletin üzerine bomba yağdırdılar. Hainler, alçaklar, şerefsizler. O gece 13’ü Çorumlu olmak üzere 251 kardeşimiz şehit oldu. 15 Temmuz’dan büyük dersler çıkarmamız lazım. Bundan sonra hepimizin uyanık olması lazım. Böyle bir musibetin yaşanmaması için teyakkuzda olmamız lazım. Dünyadaki hiçbir uzman, o gece Türk milletinin yaptığını yorumlayamıyor. O gece Allah bu milletin kalbine o kadar cesaret yükledi ki, normal zamanda hiçbirimizin yapamayacağı direniş gösterildi" ifadelerini kullandı.
“Bizim tek derdimiz var” diyen milletvekili Ceylan, “Tek bayrak diyoruz. Tek bayrak altında 780 bin kilometrekare alanda, bu güzel vatanda beraber yaşayalım. Bir olalım, birlik olalım diyoruz. Tek devletimiz olsun. Paraleli, üçgeni, dörtgeni kimsesi olmasın. Huzur içerisinde yaşayalım. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türk’ü tek millet olalım diyoruz. Tek vatanımız olsun. Bir çakıl taşı kimseye vermedik, vermeyeceğiz de. Başka da bir şey demiyoruz. Öyle bir coğrafyada dik durma mücadelesi veriyoruz ki bazı şeylere de katlanacağız. Onun için uyanık olacağız. Bu oyunlar devam edecek. Bu bayrağın yere inmesine kimse müsaade etmez” dedi.

"Bu alçağın beyin ölümü gerçekleşmiş, beddua etmek çok doğru değil derler ama Allah beter etsin"
FETÖ terör örgütü liderinin beyin ölümünün gerçekleştiğine dair haberler olduğunu hatırlatan Ceylan, “Bu alçağın beyin ölümü gerçekleşmiş. Beddua etmek çok doğru değil derler ama Allah beter etsin. 40 yıldır bu ülke PKK ile uğraşıyor. Bunları başımıza bela edenler ve besleyenler belli. O yüzden bir ve beraber olacağız. Diri olacağız. Birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.
Şehitlik ve gaziliğin dinimizce kutsal kabul edilen kavramlar olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, şehitlik ve gaziliğin milletimizin mayasında olan bütün milletimizin arzuladığı yüce kavramlar olduğunu vurguladı. “Şehitlerimiz; devletimize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza kısacası kutsal değerlerimize kem gözle bakan, el uzatmaya yeltenen yıkıcı, bölücü, FETÖ’cü iş birlikçi hainlerin attıkları bombalara, sıktıkları kurşunlara göğüslerini siper eden, kutsal değerler uğruna kanlarını, canlarını sebil eyleyen aziz ve mübarek insanlardır. Şehitlerimizi biz bu şekilde değerlendiriyoruz” diyen Vali Çiftçi, “Şehitlik dinimizde peygamberlikten sonra en yüce kavramlardan birisidir" diye konuştu.
Hz. Ömer’in ifadesiyle “Şehit kendisini Allah’a adayan insandır” bu yüzden dolayı Cenabı Allah da bu insanların fedakarlıklarını karşılıksız bırakmamış, yüce kitabında ifade ettiği şekliyle onların canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Cenabı Hak, bu şekilde müjdeliyor. Gazilerimiz kutsal bildiğimiz değerler uğruna hayatlarını ortaya koyan, bu uğurda savaşan, kendilerini devletimiz ve milletimiz için ortaya koyan insanlardır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitleri için yazdığı şiirinde “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber” diyor. Şehitlerimizin ne derece yüksek mertebeye sahip olduğunu Çanakkale Şehitleri'ne şiirinde görüyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimizi ve milletimizi 'ebed müddet' eylesin” diye konuştu.

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