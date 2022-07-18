Fedakar baba kızının düğün hayalini gerçekleştirdi Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar baba kızının düğün hayalini gerçekleştirdi Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan fedakar baba engelli kızının, düğün hayalini gerçekleştirdi.

Fedakar baba kızının düğün hayalini gerçekleştirdi Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan fedakar baba engelli kızının, düğün hayalini gerçekleştirdi.
Şekerpınar Mahallesi'nde oturan, doğuştan zihinsel engelli Yasemin Çağatay’ın en büyük hayali gelin olmaktı. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen baba Doğan Çağatay aylar öncesinden hazırlığa başladı. 31 yaşındaki doğuştan engelli genç Yasemin Çağatay, hayalindeki gelinliği giyerken damatsız düzenlenen düğün töreninde Yasemin’in yaşadığı mutluluk yüzüne yansıdı.

Mahalleli hayalin gerçeğe dönüşmesi için seferber oldu
Mahalledeki kuaföründen sazcısına, kameramanından gelinlikçisine kadar herkes, Yasemin’in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Yasemin’in yakınları da düğünün yapılacağı İsmetpaşa İlkokulu bahçesine davet edildi. Eline kınalar yakılan Yasemin’i ilçe halkı bir an olsun yalnız bırakmadı. Sungurlu Kaymakamlığı ve Sungurlu Belediyesi'nin de destek olduğu düğünde gelin ve davetliler, çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

Kızıyla dans eden baba gözyaşlarına halim olamadı
Sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı. Kızıyla birlikte dans eden baba Doğan Çağatay, gözyaşlarına hakim olamadı.
Baba Doğan Çağatay, kızının bu düğünü çok istediğini belirterek, "Duygularımız anlatılacak gibi değil. Kızımızın mutlu olması için hayalini gerçekleştirdik. Emeği geçen, buraya gelen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Sungurlu Kaymakamlığı’ndan gerekli izinleri aldıklarını söyleyen Baba Doğan Çağatay, “Allah herkesten razı olsun. Herkes karınca kararınca, çorbada bizimde tuzumuz olsun diyerek hiçbir ücret talep etmedi” diye konuştu.

“Uzun süredir bu anı bekliyordu”
Kardeşi Yasemin Çağatay’ın uzun bir zamandır bu anı beklediğini söyleyen abisi Emin Çağatay, “Onu mutlu edebilmek için hepimiz bir araya geldi. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu tarz çocuklarımızı bire gün olsa bile mutlu edebiliyorsak, bizim için çok güzel bir hediye bu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyada eşi bulunmayan 3 bin 300 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor Şapinuva ören yerindeki arkeolojik kazılarda bulunan bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor Eşi ve benzeri bulunmayan miğfer ezilmiş ve tahrip olmuş durumda bulunmasına rağmen Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz ediyor
YEREL HABERLER Dünyada eşi bulunmayan 3 bin 300 yıllık savaşçı ...
Talha Bora Öge, Çorumlu hayranları ile buluştu Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge: “Eğer biz, değerlerimize sahip çıkmazsak kutsallarımızla oynamaya devam ederler”
YEREL HABERLER Talha Bora Öge, Çorumlu hayranları ile buluştu Radyo ...
İskilip’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı; “15 Temmuz’da meydanlara çıkan Türk milleti hainlerin üzerinden silindir gibi geçti”
YEREL HABERLER İskilip’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Tavuklarını çalan hırsıza pankartla çağrıda bulundu: Hayvanları getir
YEREL HABERLER Tavuklarını çalan hırsıza pankartla çağrıda bulundu: ...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “15 Temmuz Türkiye'nin asla işgal edilemeyeceğinin ilan edildiği günün adıdır”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.