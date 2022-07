Ahlatcı, İl başkanları toplantısına katıldı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaştırmanın peşinde olduklarını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında 81 il başkanının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

2023 seçimleri öncesinde izlenecek yol haritasının ve çalışmaların değerlendirildiği toplantı hakkında bilgi veren Ahlatcı, “Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık bir yıldan az bir vakit var. Bu zamanın her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmek için artık sahalarda daha fazla olacağız. Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, ilçe başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahada, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız. Milletin partisi olan AK Parti’mizin, milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkartmak için tüm unsurlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerinden koparmayacak ve halkımızın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

2023 seçimleri ülke ve millet için bir yol ayrımı olacağına işaret eden Ahlatcı, AK Parti’nin 20 yılda yaptıklarını halka anlatmayı sürdüreceklerini ifade etti.

2023 seçimlerinin arifesinde olduklarını hatırlatan Ahlatcı, geçmişin hesabını verecek, gelecekte neler yapacaklarını millete anlatacaklarını kaydetti.

Kendileri için her seçimin önemli olduğuna değinen Yusuf Ahlatcı, "2023 seçimleri AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemiz ve milletimiz için yol ayrımını ifade edecektir. Biz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaştırmanın peşindeyiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirerek, asırlık özlemlere kavuşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhalefetin, gençlerin AK Parti’ye oy vermediği ve partinin giderek yaşlandığı yönündeki algı operasyonunun doğru olmadığını kaydeden Ahlatcı, “AK Parti'nin 1830 yaş arası 1 milyon 223 bin, 3040 yaş arası 2 milyon 575 bin, 4050 yaş arası 2 milyon 925 bin, 5060 yaş arası 2 milyon 263 bin, 60 yaş üstü 2 milyon 420 üyesi bulunduğunu hatırlatarak "Bu tablodan da görüleceği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil aksine, gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti'ye üye oluyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.