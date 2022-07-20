Başkan Şahiner'den Ahlatçı'ya teşekkür ziyareti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret etti.



Belediye Başkanı Şahiner, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen ve Belediye Meclis Üyesi Mesut Özsaray ile birlikte Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı’yı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Şahiner, "Çorum'umuzun gururu Ahmet Ahlatçı ağabeyimize ilçemize yapacağı yatırımlar için teşekkür ziyaretinde bulunduk. Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanında olduğumuzu belirttiğimiz ziyaretimizde, ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz ekonomisi hakkında keyifli sohbet ettik. Ahmet Ahlatçı'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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