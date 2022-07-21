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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı

İHA

37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı

Çorum Belediyesi tarafından 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır ara verilen festival, Hürriyet Meydanı'ndaki kortej geçişi ile başladı.

İlki 1987 yılında yapılan Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin bugüne kadar iki defa sekteye uğradığını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2019 yılında göreve geldiğimizde çocukluk anılarımızda çok güzel bir yeri olan fuarın ve festivalin tekrar yapılması noktasında yaptığımız istişareler neticesinde irademizi ortaya koyarak hemşehrilerimizi tekrardan festival ile buluşturduk. 20192020 yılında pandemi belası sadece şehrimizi değil tüm insanlığı karamsar bir tablonun içerisine aldı. Ve bu tür etkinlikler yasaklandı. O yıllarda bu güzelliği yaşayamadık. Ama ne zaman düzeldi işler pandemi bitmeye yakın oldu bizim ilk aklımıza gelen Hitit Fuar ve Festivali oldu. Bu birlik ve beraberlik kardeşlik ortamı yaşansın dedik. Allah'a şükürler olsun bugün fuar ve festivalimizin 37’cisini yapıyoruz” dedi.

Uluslararası Hitit Fuar ve Festivalleri gerçekten çocukluk ve gençlik yıllarının en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu anlatan AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ise, “Haftalarca burada hem etkinlikler hem sosyal çalışmalar hem müzik eğlenceleri ilçelerden, diğer illerden hatta yurt dışından ilimize bir vizyon ve misyon kazandırıyordu. Belediye Başkanımızı bu duraksamaya uğrayan festivalini yeniden başlattığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçmişi milattan önce 2 binli yıllara uzanan ve dünya tarihinde önemli yeri olan Hitit medeniyetinin başkenti ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilen Hattuşa dünya barışının sembol mekanlarından birisi olduğunu kaydeden Vali Mustafa Çitfçi ise, “Hititler ve Mısırlılar tarafından imzalanan ve dünyanın ilk barış anlaşması olarak bilinen Kadeş Anlaşması'nın tableti bu kadim topraklarda bulunmuştur. İnsanlığa barış, kardeşlik ve eşitlik mesajı veren yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişin adını taşıyan bu şöleni kökü mazide gözü atide şehir Çorum’da gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunlar be mehter gösterileri ile esnaf ve sanatkarların kortej geçişinin ardından program sona erdi. Hitit Fuar ve Festivali çerçevesinde ünlü sanatçılar ve gruplar Bilal Sonses, Kolpa ve Grup Ayna konser verecek. Açılış programına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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