Osmancık Tarım Lisesi bu yıl eğitime başlıyor

O grubu açıkladı! "Maskesini her ortamda takmalı"

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'un Osmancık ilçesinde önümüzdeki eğitimöğretim yılında Tarım Lisesi’nin faaliyete geçeceğini duyurdu.

Geçen sene Osmancık’a Tarım Lisesi kurulması için girişimlerde bulunan Milletvekili Kaya, Osmancık Tarım Lisesi’nin 20222023 döneminde eğitime başlayacağını açıkladı. Verdikleri sözü yerine getirdiğini belirten Milletvekili Kaya, “Bu okulumuz bölgenin tarımsal olarak gelişimine büyük katkı sağlayacak, Osmancık Tarım Lisesi, LGS puanına göre öğrenci almaya başladı. 2022/2023 eğitim yılında eğitim başlıyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmancık’ta eğitimöğretime başlayacak olan lisenin LGS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alacağı, 20222023 eğitim öğretim yılında Gemici Mahallesi Dr. Cihat Aytaç Caddesi üzerindeki Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim vereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.