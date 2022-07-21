YKS ilçe birincisi olan öğrenci altın ile ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS ilçe birincisi olan öğrenci altın ile ödüllendirildi

İHA

YKS ilçe birincisi olan öğrenci altın ile ödüllendirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi'nden 3 öğrenci Tıp Fakültesini, 5 öğrenci ise Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. YKS sınavında, ilçe bazında büyük başarı gösteren öğrenci ise altın ile ödüllendirildi.
Osmancık’ta YKS sınavına katılan ve alanında ilçe birincisi olan Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencisi Günseli Karabudak okul idaresi tarafından altın ile ödüllendirildi. Karabudak sayısal puan alanında 3 milyon 200 bin aday arasından yüzde 0,27 dilime girerek Türkiye genelinde 6 bin 337, ilçe bazında ise birinci oldu. Aldığı sonuçla hedeflediği Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan Günseli Karabudak, Okul Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından altın ile ödüllendirildi.
Ödül töreninde konuşan okul müdürü Mustafa Yıldırım, okullarından 43 öğrencinin katıldığı YKS’de 3 öğrencinin Tıp Fakültesi, 5 öğrencinin Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını belirtti. Yıldırım, sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerin ortaokul sonunda oluşan yüzdelik dilimlerinin okullarını tercih ederken 2 ila 10 arasında olduğunu ve YKS’de bu öğrencilerin yüzdelik dilim olarak 0,27 ile 1 küsürlere girmeyi başardıklarını söyledi.
Bu başarının oluşmasında katkısı olan öğrenciler, öğretmenler ile öğrenci velilerini tebrik eden Yıldırım, üniversite eğitimleri ile meslek yaşantılarında öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü ressamlar 80 yıl sonra Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun hatırasını canlandırdılar
YEREL HABERLER Ünlü ressamlar 80 yıl sonra Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun ...
Osmancık Tarım Lisesi bu yıl eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Osmancık Tarım Lisesi bu yıl eğitime başlıyor
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Muhsin Dere korona virüse yakalandı
37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
YEREL HABERLER 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
YEREL HABERLER 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
Şehit Kanat’ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti
YEREL HABERLER Şehit Kanat’ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti
Başkan Şahiner'den Ahlatçı'ya teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den Ahlatçı'ya teşekkür ziyareti
Çorum-Ankara karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum-Ankara karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu
YEREL HABERLER Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu
Çorum’da 'halk ekmek' 2,50 TL oldu
YEREL HABERLER Çorum’da 'halk ekmek' 2,50 TL oldu
Buğday yüklü traktör otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Buğday yüklü traktör otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Ayrıldığı kadının otomobiline yerleştirdiği bomba düzeneği misina kopunca patlamamış
YEREL HABERLER Ayrıldığı kadının otomobiline yerleştirdiği bomba ...
Düştüğü su kuyusunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Düştüğü su kuyusunda ölü bulundu
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “Vatandaşları ekonomik yönden rahatlatacak adımlar atılıyor”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf ...
Tarım İl Müdürlüğü’nden soğan üreticilerine uyarı
YEREL HABERLER Tarım İl Müdürlüğü’nden soğan üreticilerine uyarı
Ahlatcı, İl başkanları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Ahlatcı, İl başkanları toplantısına katıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.