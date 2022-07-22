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Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)


KAZA ANI KAMERADA
Çorum´da freni boşalan vincin kavşakta otomobil ile yayalara çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa hızla gelen vincin kaldırımda önce 2 yayaya ardından otomobile çarptığı görülüyor.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Vincin çarpması sonucu Satı Kılıç (72) ile Elif Gürler (33) yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-07-22 11:39:44

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