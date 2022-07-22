Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çevrim: "Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım"

Çorum’un Osmancık ilçesinde uluslararası bir festival yapılması önerisini tekrarlayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, "Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım" dedi.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de imzaladığı barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını hatırlatarak, ’Osmancık Uluslararası Barış Festivali’ adı altında bir etkinlik yapılması önerisini tekrarladı. Çevrim, "Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalardan ilki Yunanistan’ın Limni Adası’nda sürgünde iken vefat eden Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının araştırılması oldu. Çalışmalar çerçevesinde OGC başkanı Bilal Çevrim, Limni Adası’na giderek araştırmalar yapmış ve adadan getirdiği toprağı bir kavanozda muhafaza altına almıştı. Limni Adası’ndan getirilen toprak anıt mezar yapıldığı taktirde kullanılmak üzere halen muhafaza ediliyor. Yapılan yazışma ve görüşmeler neticesinde Kültür Bakanlığına kadar konu taşınmış ve sonuç beklenmektedir. Öte yandan cemiyet adına Yunanistan’a yapılan ziyaret sonrası Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatı Türker Kurugül tarafından senaryolaştırılmış, Celal Bıyıklı’nın yönetmenliğinde müzikal haline dönüştürülüp 120 kişilik bir kadro tarafından sahneye konulmuştu. Müzikalin Türkiye genelinde sahnelenmesi için de çalışmalar devam ederken, İstanbul Üniversitesi de Osmancıklı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatının konu edildiği kitabı üniversiteli öğrencilerinin ders programına almıştı" dedi.



"Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım"

Bilal Çevrim, 22 Temmuz’da yapılan Prut Anlaşması’nın yıldönümünde ilçede uluslararası bir festivalin yapılması önerisini tekrarladı. "Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım" diyen Çevrim, “Prut Savaşı ve Antlaşması 18. yüzyılın ve günümüzün halen en çok tartışılan konularından birini teşkil etmektedir. Bugün Ukrayna’yı işgal ederek savaş başlatan Rusya o yüzyılda da sıcak denizlere açılma ihtiyacı duymuş, İsveç Kralı Demirbaş Şarl ile (XII. Karl) Rus Çarı Deli Petro arasında sürekli bir savaş başlamıştır. Bu savaş Rusya topraklarında Osmanlı sınırlarına yakın yerlere kadar ilerleyen İsveç kralının Rus çarı karşısında yenilip yaralı bir halde Osmanlı topraklarına sığınması ve akabinde Prut Nehri'nin taşkın yatağında başlayan savaş Rus birliklerinin 21 Temmuz’da Osmanlı’ya teslim olmalarıyla beraber son bulmuştur. Osmanlı ordusunun başında ise iki kez sadrazamlık yapan hemşerimiz Baltacı Mehmet Paşa yer almıştır. Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamı olan Osmancıklı Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü bugün dünyaca bilinmektedir. Bilhassa Baltacı Mehmet Paşa’nın Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de barış anlaşması imzalaması tarihin en önemli olayları arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşmasının yıldönümlerinin ilçemizde yapılabilecek uluslararası bir etkinlikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



"Baltacı, Osmanlı İmparatorluğu'nda iki kez sadrazamlık yapmıştır"

Osmanlı İmparatorluğu’nda valilikler ve iki kez başbakanlık görevi yapan Baltacı Mehmet Paşa anısına ilçede bir anıt mezar yapılarak her yılın 22 Temmuz’unda uluslararası ’Osmancık Barış Festivali’ adı altında etkinliğin yapılması için her fırsatta bunu dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Çevrim, "Böylesi uluslararası bir festival hem Osmancık’ın hem de Çorum’un tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Bugüne kadar böyle bir girişimde bulunulmamış olması, en azından bir anıtının dahi yapılmamış olması ilçemiz ve ilimiz için bir şanssızlıktır. Uluslararası barış festivali için uygun zemin ve imkanların sağlanması için Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak başlattığımız çalışmalara ilgili yetkililerin ilçemizin geleceği, turizm potansiyelini öne çıkarma açısından değerlendirmelerini ve kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Umarım en kısa zamanda gerekli başvurular yapılır, destekler alınır, Osmancık Uluslararası Barış Festivali kurulur. Ülkemizin bu alanda dünyaya açılmasında Osmancık’ta söz sahibi olur. Savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünyada uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım“ dedi.

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