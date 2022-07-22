Karayolunda çıkan hortum kameraya böyle yansıdı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı. Paniğe sebep olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.



Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesi AnkaraSamsun karayolu üzerinde hortum çıktı. Yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki vatandaşlar, hortumu görünce panik yaşadı. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

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