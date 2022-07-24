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Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı

DHA

Anne ve kızına çarparak ölümüne neden olan vincin sürücüsü tutuklandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da yolun karşısına geçerken freni boşalan vincin çarptığı Satı Kılıç (72) ile kızı Elif Gürler'in (33), yaşamını yitirdiği kazada sürücü Necmettin Düz (53), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buharaevler Kavşağı´nda meydana geldi. Necmettin Düz yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu önündeki otomobile, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Satı Kılıç ile kızı 2 çocuk annesi Elif Gürler´e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Satı Kılıç´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Gürler ile yaralı vinç şoförü Necmettin Düz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Elif Gürler de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı. Anne ve kızı ise dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Necmettin Düz , çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-07-24 12:30:05

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