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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trap yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Trap yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

Çorum Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği trap yarışlarının 7'si gerçekleştirildi. Trap yarışlarına Çorum’un yanı sıra Ankara, Tokat, Amasya, Sivas, Kastamonu, Tosya, Samsun, Çankırı, Kırşehir’den yaklaşık 200 sporcu katıldı.
Çorum Belediyesi’nin Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenlediği 7. trap yarışları yoğun bir katılımla yapıldı. Çorum’dan ve il dışından aileleriyle birlikte yarışmaya katılan atıcılar, güzel bir gün geçirdiler.
Melikgazi Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışlar, 21 yaş ve üstü büyük erkekler, 18 yaş üstü avcılar, 18 yaş altı kadınlar, 20 yaş ve altı genç erkekler, 60 yaş ve üstü veteranlar olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Başkan Yardımcısı Yağbat atışlarıyla alkış aldı
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da trap yarışlarını izledi. Yarışmaya katılan sporcularla tek tek görüşen Yağbat, özellikle il dışından gelen konuklarla yakından ilgilendi. Trap atışı da yapan Yağbat, atışlardaki başarısıyla izleyenlerden alkış aldı.
Trap yarışlarına olan ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak her sene düzenlediğimiz geleneksel trap atışlarını bu sene 7’sini düzenledik. Bu sene de güzel bir katılım söz konusu. Çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 200 atışsever Çorum’da misafirimiz oluyor. Gelen misafirlerimiz buradaki ortam ve belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı bize teşekkürlerini ilettiler. Bu sene buraya yoğun bir katılımın olduğunu gözlemliyoruz. Bu da trap yarışlarında ne derece iyi bir ev sahipliği yaptığımızın da güzel bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Trapçılara müjde
Atıcılara müjde veren Başkan Yardımcısı Yağbat, “Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde burada avcılık ve atıcılık sporuna gönül verenlerin rahatça kullanabileceği bir alan oluşturmayı da hedefliyoruz. Belediye başkanımızın bu yönde tarafımıza talimatları oldu. Bununla ilgili güzel bir alan hazırlayıp atış ve avcılık sporuyla ilgilenenlere güzel bir ortam oluşturacağız” dedi.

Federasyon ve dernek başkanlarından teşekkür
Çorum Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilci Yasin Yetim, Çorum Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Cumhur Türkoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı da yaptıkları açıklamada trap yarışlarının düzenlenmesinden ve atıcılık sporuna verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Trap yarışları sonunda kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.
Yarışlar sonunda büyük erkeklerde (21 yaş ve üstü) Fatih Telli, avcılar genelde (18 yaş üstü) Saddettin Avcu, kadınlarda (18 yaş altı) Derya Satılmış, genç erkeklerde (20 yaş ve altı) Yağız Bayram ve veteranlarda (60 yaş ve üzeri) ise Murat Aktaş birinci oldu.

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