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Çorum´da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Çorum´da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da pazar yerine seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu Musa Kurt hayatını kaybetti, Fazlı Cihan Ş. yaralandı. Olay yerine giden polis otosunun otomobille çarpışması sonucu ise 1'i polis, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Ulukavak Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Bir otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu Musa Kurt ve Fazlı Cihan Ş., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Musa Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı ihbarına giden polis otosu ise bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis, 3 kişi hafif yaralandı. Polis, pazar yerine ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-07-27 18:32:00

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