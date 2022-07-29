Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı

İHA

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan mevsimsel değişimlerle birlikte yaşanan su sorunlarının önüne geçebilmek ve tarımsal alanda ki bilinçsiz sulama ve su israfını önlemek, ekonomi ve tarımsal üretime fayda sağlamak adına çiftçilerin su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerine geçmeleri çağrısında bulundu.

Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan mevsimsel değişimlerle birlikte yaşanan su sorunlarının önüne geçebilmek ve tarımsal alanda ki bilinçsiz sulama ve su israfını önlemek, ekonomi ve tarımsal üretime fayda sağlamak adına çiftçilerin su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerine geçmeleri çağrısında bulundu.
Modern sulama uygulamalarını teşvik etmek amacıyla bakanlıkça 'Kırsal Kalkınma Destekleri' çerçevesinde bireysel sulama sistemleri desteklendiğini açıklayan İl müdürü Orhan Sarı, “İklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarımsal üretim kaynakları ve üretim üzerindeki giderek artan olumsuz etkisi karşısında, her türlü tedbirin acilen alınması gerekmektedir” dedi.
Özellikle tarımsal sulamada su kaybının azaltılması, mevcut suyun daha randımanlı kullanılması ve korunması, sürdürülebilir olması bakımından modern basınçlı sulama sistemlerinin doğru ve bilinçli kullanılması büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, “Bilindiği üzere toprağın hafifçe kuruması, bitki köklerinin büyümesi için faydalıdır. Doğru sulama, suyun köklere yeterince ulaşması demektir. Kullanılan miktar çok düşük olduğunda, su sadece toprağın üstünü kaplar. Yeterli sulama, ekinler hasada uygun hale gelene kadar bitkilerin, eşit şekilde nemlendirilmiş toprağa bağlı olduğu anlamına gelir. Her zaman sadece bir kök noktasına yönelik sulama yapıldığında kök büyümesi tek taraflı olur ve besinler toprak tarafından yeterli şekilde absorbe edilemez. Bu çerçevede akşam ya da gece soğumuş toprak suladığında gün içinde ısınan toprağa göre daha az su buharlaşır. Böylece bitkiler ertesi günün sıcağı gelmeden önce yeterince su almış olur. Gündüz sulaması sonucunda buharlaşma ile suda ciddi kayıplar oluşmaktadır. Ayrıca ortam sıcaklığından dolayı trafo ve elektrik hatlarında hasarlar meydana gelmekte, aşırı sulama ile gübre, enerji ve iş gücü maliyeti artmaktadır. İl Müdürü Orhan Sarı, Aşırı su tüketimi olan bölgelerde tuzlanma, buharlaşma ve çoraklaşma meydana gelmektedir. Bu sebeple, gece sulaması yapılarak; su kaybı önlenmiş, enerjinin daha verimli kullanılması sağlanmış ve ürün veriminde artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yukardaki kriterlere dikkat edilerek tarımsal sulama uygulamalarının gece vakitlerinde yapılması konusuna hassasiyet gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık'ta orman yangını
YEREL HABERLER Osmancık'ta orman yangını
Başkan Şahiner'den genç sporculara forma desteği
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den genç sporculara forma desteği
Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
YEREL HABERLER Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor
Sungurlu’da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Sungurlu’da üretilen karavanlar yoğun talep görüyor
Emniyet kemerinin önemini tepe taklak olarak anladılar Çorum'da jandarma ekipleri trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemini tepe taklak olarak ...
Çorum'un meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Çorum'un meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini ...
Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı
YEREL HABERLER Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı
Mandırada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mandırada çıkan yangın korkuttu
Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması çağrısı 2 kişinin hayatını kaybettiği kavşakta vatandaşlar kazaların önlenmesi için çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Vatandaşlardan 'ölüm kavşağı'nda düzenleme yapılması ...
Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Yaralılara ilk müdahaleyi bölgede bulunan sağlık ocağındaki doktor ve sağlık personeli yaptı Olay yerine giden polis aracı kaza yaptı
YEREL HABERLER Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ...
Çorum´da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da pazar yerine silahlı saldırı; 1 ölü, 1 ...
Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler
YEREL HABERLER Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler
Entübe çocukların tedavilerini kolaylaştıran emzik geliştirildi Türkiye’de bir ilk olan emziğin patenti Hitit Üniversitesi tarafından alındı
YEREL HABERLER Entübe çocukların tedavilerini kolaylaştıran emzik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.