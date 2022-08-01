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Başkan Ünlü: “Yamaç paraşütünün gelişmesi için her türlü katkıya hazırız”

İHA

Başkan Ünlü: “Yamaç paraşütünün gelişmesi için her türlü katkıya hazırız”

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede yamaç paraşütü sporunun geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.
İran Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcuları Keyvan Arianpour ve Meghdad Shahraki, Bayat Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Ekrem Ünlü ile bir süre görüşen sporcular, daha sonra Asma Tepesi'nde mesafe uçuşu ve yarışmaları için keşif yapıp, rota çizdiler.
Bayat’ın turizmde hak ettiği konuma gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ünlü, “Sahip olduğu doğal güzellikleri ile potansiyeli yüksek olan ilçemizin her geçen gün misafirleri bu bağlamda artmakta. Asma Tepesi yamaç paraşütü açısından çok elverişli bir bölge olduğundan yamaç paraşütçüleri daha uzun mesafe uçma imkanına sahip. Bizler belediye olarak spor ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Yamaç paraşütü sporunun ilçemizde daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya, destek ve katkı sunmaya hazırız. Tüm adrenalin sporlarını seven vatandaşlarımızı ilçemizdeki güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum” dedi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçar, İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Topcu, Turhal Yamaç Paraşütü Yarışması ikincisi Emine İnan da hazır bulundu.

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