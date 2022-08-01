Çorum Ticaret Borsası Özkubat’ın acı günü

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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ın dün vefat eden annesi Aysel Özkubat son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Aysek Özkubat için Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, TOBB ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Özkubat’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

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