Hitit Üniversitesi’nden, MYO öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hitit Üniversitesi’nden, MYO öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı

İHA

Hitit Üniversitesi’nden, MYO öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı

Hitit Üniversitesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet öncesi işletmelerde iş başında uygulama eğitimi fırsatı sunuluyor.
Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencilerine mezuniyet sonrasında iş bulmaları açısından bir adım öne çıkaracak önemli bir eğitim modeli olan “İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti uygulanmaya başlıyor.
“İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti, öğrencilerin 4 dönemden oluşan eğitimöğretim süreçlerinin 3 dönemini kampüste teorik ve laboratuvar dersleri, 1 dönemini ise bizzat işletmelerde iş başında uygulama eğitimi almalarına imkan tanıyor.
Meslek Yüksek okulları Koordinatörü Doç. Dr. Zekeriya Işık, İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin temel amacının kısaca uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirmek olduğunu söyledi.
Aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünce yeteneğini geliştirme, aldığı teorik eğitimi pratiğe dönüştürme, sektördeki tecrübeli işçi ve işveren ile işbirliği halinde çalışma ile alanlarında istihdam sağlanmasının amaçlandığını belirten Doç. Dr. Işık, şunları kaydetti:
“Bunu yaparken ayrıca İşletmede Mesleki Eğitim’de temel hedef; bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle öğrencileri hayata hazırlayarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uygulama becerisine sahip nitelikli insanlar yetiştirmektir. Bu eğitim konsepti, aynı zamanda öğrenci için aktif bir öğrenme modeli oluşturmaktadır. Bu sayede öğrenci pasif öğrenmenin yanında aktif öğrenme faaliyeti ile alanında etkin ve donanımlı bir yetişme süreci geçirmektedir.”
İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin öğrenci açısından olduğu kadar üniversite, iş dünyası ve toplumsal bakımdan da önemli faydalar sağladığının altını çizen Doç. Dr. Işık, “Öğrenci açısından daha kolay iş bulma imkânı, kariyer planlaması ve hedeflere daha erken ulaşma, iş hayatının şartlarını daha erken öğrenme imkânı sunmaktadır. Üniversite açısından mezun öğrencilerinin başarıları ile tercih edilebilir bir üniversite olma, iş dünyası ile kaynaşma ve bununla birlikte iş dünyasının sorunlarına birlikte çözüm üretebilme imkanı sağlamaktadır. İş dünyası açısından hızlı ve pratik bir şekilde nitelikli eleman yetiştirmek ve bu sayede işe başlangıç eğitim yükünden kurtulmanın yanı sıra uyumlu öğrencilerin tespiti ile süratli adaptasyonla birlikte işe uyum sürecini hızlandırmaktadır. Son olarak topluma faydaları ise güçlü aile, düşük işsizlik ve ekonomik açıdan ülke kalkınmasına fayda ile birlikte toplumsal sorunlara çözüm üretebilme kapasitesini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.
“İşletmede Mesleki Eğitim” konsepti, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği programları ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Makine, Kaynak Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi, Moda Tasarımı, Elektrik ve Yapı Denetimi programlarında 20222023 eğitimöğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden geçti zurnayı uçurdu
YEREL HABERLER Davuluyla şov yaparken sandalyeden düştü, kendinden ...
Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor
YEREL HABERLER Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor
Sungurlu’da termometreler 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Sungurlu’da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çorum Ticaret Borsası Özkubat’ın acı günü
YEREL HABERLER Çorum Ticaret Borsası Özkubat’ın acı günü
Başkan Ünlü: “Yamaç paraşütünün gelişmesi için her türlü katkıya hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Ünlü: “Yamaç paraşütünün gelişmesi için her ...
Osmancık'ta köyler içme suyuna kavuşacak
YEREL HABERLER Osmancık'ta köyler içme suyuna kavuşacak
'Anadolu’nun Topkapı Sarayı' ziyaretçilerini unutulmaz bir tarih yolculuğuna çıkartıyor 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi, sergilenen 15 bin eserle tarih tutkunlarını bekliyor 1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve ardından okul hizmeti veren 108 yıllık bir geçmişe müze, Türkiye’deki sayılı mimari eserler arasında yer alıyor
YEREL HABERLER 'Anadolu’nun Topkapı Sarayı' ziyaretçilerini ...
Başkan Aşgın’dan minik kursiyerlere özel ilgi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın’dan minik kursiyerlere özel ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.