Pilotluk hayalini dronla gerçekleştirdi Akademisyen oldu, vazgeçemediği pilotluk hayaline dronla kavuştu Doç. Dr. İsa Sarı: “Gökyüzünden yeryüzünü izlemek bambaşka bir duygu”

Çorum'da yaşayan Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. İsa Sarı, pilotluk hayalini, belgesel tadında görüntüler çektiği dronla gerçekleştirdi.

Küçük yaşlardan itibaren pilotluk hayalleri kuran Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. İsa Sarı, üniversite yıllarında tercihini akademisyenlikten yana yaptı. Eğitimci olmasına rağmen pilotluk hayalinden de vazgeçmeyen Sarı, 12 yıl önce bir dron satın alarak amatör bir ruhla fotoğraf ve video çekimleri yapmaya başladı. Dron tutkusu zamanla büyük bir aşka dönüşen Sarı, 2010 yılından itibaren dronla seyahat ettiği bölgelerdeki tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri kayıt altına almaya başladı. Buralarda belgesel tadında çektiği fotoğraf ve videolarla dikkat çeken Sarı, illerin tanıtımına da katkı sunuyor.



Belgesel tadında görüntüler çekiyor

Hititlere başkentlik yapan Hattuşa ve Alacahöyük örenyerleri Obruk barajı, İncesu Kanyonu, Kapılıkaya Anıt Mezarı gibi çok sayıda tarihi mekanı da havadan görüntüleyen Sarı, bu eşsiz görüntüleri sosyal medya ağlarında da paylaşarak dünyaya açıyor. 2010 yılından itibaren dron gibi elektronik cihazlara ilgisinin olduğunu anlatan Doç. Dr. İsa Sarı, ilk dronunu da o yıl aldığını söyledi.

O zamanlar dron teknolojisinin bu kadar yaygın olmadığına işaret eden Sarı, oyuncak sınıfı bir dron ile hobi olarak çekimlere başladığını belirtti.



“Pilotluk hayalimden vazgeçmedim”

Çocuk yaşlardan itibaren hem akademisyen hem de pilot olmak istediğini anlatan Sarı, “Karar aşamasına geldiğimde akademisyenliği tercih ettim. Pilotluk hayalimi gerçekleştirmek için ne yaptığımı sorarsanız 2010 yılında ilk dronumu aldım. Pilotluk hevesimi dron pilotluğu ve dron tutkusu ile gidermeye çalışıyorum” dedi.



“Yurt dışında çekimler yapmayı planlıyorum”

Bugüne kadar 100’e yakın farklı bölgede çekim yaptığını açıklayan Sarı, “Bunları sosyal medya hesaplarımdan bir kısmını yayınlarken diğerleri ne zaman zaman yayınlayacağım. Sadece Türkiye’de değil, imkanım olursa yurt dışında da çekimler yapmayı planlıyorum. Şehrimizin, ülkemizin, bölgemizin gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya çabalıyorum. Farklı ülkelerden insanların da bu güzellikleri görmelerini istiyorum. Bunun için herkes tarafından bilinen şelaleler veya dünyaca bilinen Hattuşa gibi tarihi ören yerlerinde çekimler yaptım. Bu sayede Farklı bir perspektiften insanların bakmasını arzuladım” diye konuştu.



“Gökyüzünden yeryüzünü izlemek bambaşka bir duygu”

“Biz her zaman yeryüzünden gökyüzünü izliyoruz ancak gökyüzünden yeryüzünü izlemek bambaşka bir duygu” diyen Doç. Dr. İsa Sarı, “Çekim yaparken dronun ekranından dünyayı izlemek gerçekten paha biçilemez bir duygu. Daha öncede belirttiğim gibi pilot olamadım maalesef, tercihimi akademisyenlikten yana kullandım. Ama bu şekilde pilotluk hevesimi bir nebze olsa gidermiş oluyorum. Hobi olarak başladığım dron pilotluğu bir tutkuya dönüştü. Bu tutkuyu herkesin yaşamasını isterim” ifadelerini kullandı.

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