Çocukların sıcak havada 'fıskiye' eğlencesi

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiye altında serinlemeye çalışırken şakalaşarak da eğlendi.
Çorum Belediyesi'nce Kadeş Barış Meydanı'na yaptırılan havuzdaki fıskiyelerden akan sular, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Sıcaktan bunalıp, fıskiyelerin etrafında dolaşarak şakalaşan çocuklardan bazıları, kıyafetleriyle ıslandı. Çocuklar, eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-08-04 11:14:25
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