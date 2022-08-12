Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum´da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kent merkezinde kısa süreli hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, Çorum´da saat 09.07´de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğin 5,50 kilometre olarak ölçüldüğü depremde ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Geçmiş olsun Çorum. Çorum ilinde (merkez) saat 09.07'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum
2022-08-12 10:37:38
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