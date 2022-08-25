En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düşen Goncagül U. (28) yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Goncagül U., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Goncagül U., oturduğu apartmanın 4'üncü katından havalandırma boşluğuna düştü. Çığlık sesini duyan apartmandakilerin, ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Goncagül U., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Goncagül U.´nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-08-25 20:45:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.