Çorum'a şehit ateşi düştü



Yusuf ÇINAR/ SUNGURLU (Çorum), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Şehit Uçakçı´nın acı haberi Çorum´un Sungurlu ilçesindeki ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara´da GATA'da tedaviye alındı. Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, Uçakçı´nın Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Şehidin Sungurluoğlu mahallesinde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-09-09 20:59:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.