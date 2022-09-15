Çorum'da gecekondu yangını; 2 çocuğa ilk müdahale kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da gecekondu yangını; 2 çocuğa ilk müdahale kamerada

DHA

Çorum'da gecekondu yangını; 2 çocuğa ilk müdahale kamerada


Emin YEŞİL/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Bilal Altuğma (4) ile Safiye Al (1) adlı bebeğe, kalp masajı ve suni teneffüs yapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ulukavak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda, dün saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılırken, Bilal Altuğma ile Safiye Al adlı bebek dumandan etkilendi. Mahalleden bir kişi, çocuklara suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. O anlar, çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görüp fenalık geçiren ebeveynleri de komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilal Altuğma'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yangının, evin bazı odalarında biriktirilen atıklardan çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Merkez Emin YEŞİL
2022-09-15 14:52:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 kamyon yardım gönderildi
YEREL HABERLER Çorum'dan Pakistan'daki sel bölgesine 3 tır ve 2 ...
Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki
YEREL HABERLER Çorum'da sendikalardan güvenlik görevlisinin ...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da ziyaretlerde ...
Bakan Muş: Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması konusu önemli
YEREL HABERLER Bakan Muş: Çorum'un hızlı tren hattına bağlanması ...
Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan ...
Çorum'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişiye 2 bin 356 lira ceza
YEREL HABERLER Çorum'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişiye 2 ...
DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.