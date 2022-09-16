Torunu, 2'nci kez dolandırılmaktan kurtardı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan Metin K. (53), kimlik bilgilerinin terör örgütünün elinde olduğunu söyleyip, 90 bin liralık ziynet eşyasını aldığı Yaşar B.´yi (72) 2'nci kez dolandırmaya çalıştı. Torununun fark edip polise bildirmesi üzerine Metin K., para almaya gelince suçüstü yakalandı.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Yaşar B.´yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan Metin K., kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu konuda operasyon yürüttüğünü ve bu durumun düzeltilmesi için de eve gelecek polise ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşar B., bir süre sonra eve gelen şüpheliye 90 bin lira değerinde ziynet eşyasını verip, parasının banka hesabında olduğunu söyledi.

Şüpheli, bir süre sonra yeniden aradığı Yaşar B.'ye, parayı bankadan çekip kendisine vermesini istedi. Banka şubesine giden ve öğle arası nedeniyle işlem yapamayan Yaşar B., torununun iş yerine uğradı. Dedesinin dolandırıldığını anlayan torunu, durumu polise bildirdi. Yaşar B. ile birlikte eve giden polisler, önlem aldı. Parayı almaya gelen Metin K. yakalanıp, gözaltına alındı.

Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-09-16 17:35:43



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