Çorum'a şehit ateşi düştü

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi, Çorum'daki babaevine ulaştı.

PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Karaçam'ın acı haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi. Buharaevler Mahallesi´nde oturan baba Bedri ve anne Meryem Karaçam ile yakınlarına şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olan şehit Muhammed Karaçam'ın babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak´ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit olmuştur" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-09-21 15:15:48



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