Kazada dili boğazına kaçan motosikletli: Hiçbir şey hatırlamıyorum



Mustafa ULUSOY/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gülcan Yavuz'un (35) müdahalesiyle hayatta kalan Çalış, "Gözümü hastanede açtım. Yaşadıklarımla ilgili hiçbir şey görmedim, hatırlamıyorum" dedi.

Kaza, önceki gün Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi´nde meydana geldi. Gülcan Yavuz yönetimindeki 19 ABL 585 plakalı otomobille, Kenan Çalış idaresindeki 19 HB 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Yere düşen Çalış bilincini kaybetti, taşıdığı boyalar yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış'ın dilini çıkartıp nefes almasını sağladı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Çalış, "Ben ne olduğunu anlayamadım. Gözümü hastanede açtım. Yaşadıklarımla ilgili hiçbir şey görmedim, hatırlamıyorum" dedi. Çalış'ın boğazına kaçan dilini çıkaran Gülcan Yavuz, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını söyledi.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2022-09-30 12:33:34



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