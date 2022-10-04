Çorum'da 150 ton yardım kömürü çalan 6 kişi tutuklandı



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 150 ton yardım kömürü çaldığı tespit edilen ve aralarında Özel İdare çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Olay, İskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarındaki Özel İdare Bakımevi deposunda meydana geldi. İskilip Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine polis, harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, depo olarak kullanılan alanda şüpheli kamyonet ve kişiler olduğunu tespit etti. Ekipler, depoda kömür yüklü kamyonete el koyarken, aralarında bakımevi sorumlusunun da olduğu 6 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., İ.B., N.B., E.E., H.G. ve S.B. tutuklandı. Tutuklananların, bugüne kadar belirli aralıklarla 150 ton kömür çaldıkları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-10-04 17:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.