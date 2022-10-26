Husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi, taziyede bulunup, mezarını kazdı



Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, devrilen traktör römorkunun altında cesedi bulunan Sefer Öztürk´ün (43), husumetlisi Mustafa Karaçam (53) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tutuklanan Karaçam´ın, öldürüp kaza gibi gösterdiği Öztürk´ün cenazesinde mezar kazmaya yardım edip, yakınlarına taziyede bulunduğu da ortaya çıktı.

Olay, 22 Ekim'de ilçeye bağlı Seki köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefer Öztürk, odun kesmek için gittiği ormanda devrilen traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Sefer Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi otopsisi sonrası ilçede toprağa verildi.

CİNAYET ÇIKTI

Sefer Öztürk´ün otopsisinde vücudunda saçma izine rastlanınca, jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Köyde yapılan araştırmada, Sefer Öztürk ile Mustafa Karaçam arasında 'odun kesimi anlaşmazlığı' nedeniyle husumet olduğu saptandı. Öztürk'ün, Mustafa Karaçam tarafından av tüfeği ile vurularak öldürdüğü, cesedini de devirdiği traktör römorkunun altına yerleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Karaçam, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Karaçam´ın, öldürüp kaza gibi gösterdiği Sefer Öztürk´ün cenazesinde yakınlarına taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardım ettiği ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / İskilip Yusuf ÇINAR

2022-10-26 14:52:07



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