Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde, çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-10-28 11:24:09
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