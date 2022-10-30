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Çorum´da Türk çoban köpeği ırkları birincilik için yarıştı

DHA

Çorum´da Türk çoban köpeği ırkları birincilik için yarıştı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından düzenlenen WAD Türkiye Şampiyonası'nda Türk çoban köpeği ırkları, birincilik için yarıştı. 
Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan WAD Türkiye Şampiyonasında Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıkarak birincilik için yarıştı. Kültür Park'ta düzenlenen yarışmada Türkiye'nin birçok ilinden getirilen köpekler podyumda hünerlerini sergiledi. 'Tonya finosu', 'Malaklı', 'Kangal', 'Boz', 'Anadolu çoban köpeği', 'Akbaş', 'Türk palisi', 'Karadeniz çoban köpeği' kategorilerinde yarışan köpekler, ırklarının özelliklerine göre değerlendirmeye alındı. Yarışmada, derece alan köpeklere, ödül, mama ve madalya verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Güzel bir organizasyon. Çocuklarımız, ailelerimiz burada. Çorum Belediyesi olarak bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.  Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu Başkanı Akın Tülübaş da 250 civarında kayıt yapılan yarışmaya Çorum'un yanı sıra Amasya, Tokat, Samsun, Trabzon, Ankara, Sivas, Rize gibi illerden katılım olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-10-30 16:22:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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