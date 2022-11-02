Çorum'da iki otomobil çarpıştı; 3 aylık hamile anne ve kızı ile akrabaları öldü, 2 yaralı



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 aylık hamile Serap (32) ve kızı Ömür Su Çimen (6) ile akrabası Niyazi Bilgen hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ÇorumMecitözü karayolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat Çimen (36) yönetimindeki 19 EP 494 plakalı otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı 06 YB 6841 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı otomobildeki Sedat, Serap ve Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Doğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan 3 aylık hamile Serap ve kızı Ömür Su Çimen ile akrabası Niyazi Bilgen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücülerin ise tedavisi ise sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-02 21:13:11



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