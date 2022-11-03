Kazada kızı ve akrabasıyla ölen Serap, gebelik kontrolünden dönüyormuş



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da iki otomobili çarpıştığı kazada, kızı Ömür Su Çimen (6) ve akrabası Niyazi Bilgen (37) ile birlikte hayatını kaybeden 3 aylık hamile Serap Çimen'in (32), gebelik kontrolü için gittiği hastaneden döndüğü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ÇorumMecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat Çimen (36) yönetimindeki 19 EP 494 plakalı otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı 06 YB 6841 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada aynı otomobildeki Sedat, Serap ve Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Doğan yaralandı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3 aylık hamile Serap ile kızı Ömür Su Çimen ve akrabası Niyazi Bilgen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Serap Çimen'in, gebelik kontrolü için eşi ile Mecitözü'nde hastaneye gittikleri, dönüş yolunda da kaza yaptıkları ortaya çıktı. Serap Çimen ile kızından geriye özel günlerde çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Kazada yaşamını yitirenler, Mecitözü ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-03 12:12:23



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