Çorum semalarında sığırcık sürüsü güzelliği

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Yusuf ÇINAR/ ALACA (Çorum), (DHA)ÇORUM´un Alaca ilçesinde, gökyüzündeki binlerce sığırcığın uyum içinde uçuşu, görsel güzellik oluşturdu.

Her yıl sonbahar ile kış aylarında görülen ve gökyüzünde sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcıklar, bu kez Alaca'nın Çöplü köyünde ortaya çıktı. Gökyüzünde beliren sığırcıkların dans eder gibi uyumlu uçuşu dikkat çekti. Görsel güzelliğin oluştuğu bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kuşlar, dakikalarca gökyüzünde süzüldükten sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-05 14:53:52



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