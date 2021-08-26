ÇORUM - Kılıçdaroğlu, OSB'de faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti

AA

Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde partililerle yaptığı görüşmenin ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, OSB'deki iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, iş dünyasının temsilcilerinin öneri ve taleplerini değerlendirdiği öğrenildi.