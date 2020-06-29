Çorum Müftülüğü, kurban bağış standı açtı

AA

İl Müftülüğü ile birlikte Hürriyet Meydanı'na kurulan kurban bağışı standında vakıf görevlileri, vatandaşlara Diyanet Vakfının kurban kampanyası hakkında bilgi vererek, bağışta bulunmak isteyenlerin bağışlarını kabul ediyor. İl Müftüsü Muharrem Biçer, standı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki vekalet ücretinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olduğunu söyledi.Türkiye Diyanet Vakfının yarım asırdır iyilik hareketini sürdürdüğünü belirten Biçer, "Bu yıl da 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganıyla vekalet yoluyla kurban bağış kampanyası başladı. Vatandaşlarımız İl Müftülüğümüz, TDK Çorum Şubesi ya da Hürriyet Meydanı'na açtığımız stant aracılığıyla kurban bağışlarını yapabilirler." dedi.Geçen yıl 149 ülkedeki 423 noktaya ulaşan kurban etlerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 75 ülkede 287 noktaya ulaştırılmasının planlandığını belirten Biçer, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştireceğimiz ülke ve bu ülkelere götüreceğimiz gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışı müşavirliklerimiz, ataşelikler, koordinatörlükler, ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel partnerlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız." diye konuştu.Biçer, şunları kaydetti:"Oradaki kardeşlerimiz özellikle Türkiye'den gelecek bir mesaja, bir mektuba bakıyor. Arkalarında eskiden olduğu gibi Osmanlı İslam devletinin, bugün de Türkiye Cumhuriyeti devletinin olduğunu biliyor ve onlara gönderilecek mesajı dört gözle bekliyorlar. Kara kıta Afrika'nın ak yürekli insanları yönünü bize doğru çevirmiş, Türkiye'den gelecek mesajı bekliyor."