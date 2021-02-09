Restore edilecek Dikiciler Arastası'nda geleneksel el sanatları yaşatılacak

AA

Kentin en işlek yerlerinden Hürriyet Meydanı'na komşu olan 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki arasta, bir kısmı faal, kalanı depo amacıyla kullanılan ortalama 1,5 metrekarelik 29 dükkandan oluşuyor.

Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Gupür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta, "Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları" arasında gösteriliyor.Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan tarihi sokak, taş döşemesi zemini, arastayla yaşıt asma ağaçlarının dallarının sardığı tavanı ve nostaljik görüntüsüyle özellikle fotoğraf meraklılarının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

- "Restorasyon çalışmasıyla ilimiz turizmine katkı sağlayacağız"

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine, Dikiciler Arastası'nın fiziki özellikleri dolayısıyla müstesna bir mekan olduğunu söyledi.Bu alanda 1956 yılında çıkan yangının ardından belediye binası, hükümet konağı ve askeri cezaevi gibi binaların yıkılıp yerine Dikiciler Arastası'nın inşa edildiğini anlatan Yağbat, "Zemindeki taş döşemesi korunarak eski alanın üzerine günümüzdeki iş yerleri yapıldı. Dükkanların küçük ve yakın olması, Ahilik geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Burası 'dünyanın en dar çarşısı' olarak bilinen müstesna bir yapı." dedi.

Zamanla yıpranın tarihi sokağın korunup gelecek nesillere aktarılması için restore edilmesi gerektiğine işaret eden Yağbat, restorasyon ihalesinin yapıldığını, bahar aylarında çalışmaların başlayacağını aktardı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da restorasyon için 2 milyon lira hibe desteği sağladığını belirten Yağbat, "Burayı aslına uygun olarak, özelliklerini koruyarak, ağırlıklı ahşap malzeme kullanarak restore edeceğiz. Kent merkezinde yürüttüğümüz cephe sağlıklaştırma projesiyle birlikte değerlendirdiğimiz restorasyon çalışmasıyla ilimiz turizmine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Yağbat, arastayı daha çok yaşayan, insanların daha çok uğradığı bir yer haline getirmeyi, yöresel el sanatlarının yaşatıldığı bir merkez olarak değerlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

- "Burası çok dar, nasıl yaşıyorsunuz?' diye soruyorlar"

1980 yılından bu yana Dikiciler Arastası'nda ayakkabı tamir eden Kemal Ceyhan da restorasyon haberini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Restore edilince dükkanlarımız çok daha güzel olacak. Allah, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'dan ve emeği geçenlerden razı olsun. Arastanın özellikle taş zemininin korunması da çok önemli." dedi.

Arastanın en yaşlı esnafı 78 yaşındaki İsmet Burunsuz ise 1997 yılından bu yana hem müşterileri hem de ziyaretçileri ağırladıklarını anlatarak, "Buranın namını duyup gelenler, ilk gördüklerinde genelde çok beğeniyor. Kimileri de bize, 'Burası çok dar, nasıl yaşıyorsunuz?' diye soruyorlar. Buranın restore edilecek olması hem bizim hem de şehrimizin tarihi değerinin yaşatılması için çok önemli." ifadesini kullandı.