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Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle yaklaşık 50 santimetrelik çukur oluştu.

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu
AA

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kara yolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

İncelemede heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 50 santimetreye kadar ulaştığı belirlendi.

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