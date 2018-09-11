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"Belgesellerden izlediğim kadarıyla oralarda farklı bir kültür olduğunu görüyoruz. Ben de oraları canlı canlı görmek ve yaşamak istiyorum. Kovboyun, Amerika'daki anlamı çoban demektir. Ama insanlar biraz abartıyorlar. Ben o amaçla, düşünceyle giyinmiyorum. Bu benim hayat tarzım oldu. İnsanlar da farklı şeyler söylüyorlar. Onlara da saygı duyuyorum. Yaşam ve giyim tarzımla elimdekinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Artık bir şeye odaklanmışız, maddiyat gözüme gelmiyor."