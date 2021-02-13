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Çorum’da çiftlik evinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da bir çiftlik evinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Çorum’da çiftlik evinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
İHA

Olay, Çorum merkez ilçeye bağlı Yoğunpelit köyündeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.K, İ.Ç ve F.Ş., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralı ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan M.K. ile İ.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. F.Ş.'nin ise sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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