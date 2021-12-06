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Çorum’da gümrük kaçağı araç yakalandı

Çorum’da polis ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.

Çorum’da gümrük kaçağı araç yakalandı
Gümrük kaçağı araca el konuldu
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İHA

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde yaptıkları çalışmalar esnasında bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilerek kullanılan Gürcistan plakalı gümrük kaçağı araca el konuldu.

Araçta yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 35 adet tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet teleskopik jop ile 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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