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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum’da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı

        Çorum’da nefes borusuna simit kaçan genç kız yoğun bakıma alındı

        Çorum'da nefes borusuna simit kaçan 20 yaşındaki genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:06 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:06
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        Boğazına simit kaçan genç kız yoğun bakımda
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        Alınan bilgiye göre, Ayşegül İ, çalıştığı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki iş yerinde arkadaşları ile kahvaltı yaptığı esnada yediği simit parçası boğazına takıldı.

        Nefes almakta güçlük çeken genç kızın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ayşegül İ, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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