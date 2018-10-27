Cottbus - Carl Zeiss Jena maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Cottbus, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Carl Zeiss Jena takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Cottbus 12 puanla 19. sırada, Carl Zeiss Jena 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Carl Zeiss Jena son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da Cottbus kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Carl Zeiss Jena kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Cottbus son haftadaki Oberlausitz Neugersdorf müsabasında 3-2 yenildi.

Carl Zeiss Jena ise BFC Dynamo maçında 0-4 kazandı.

Cottbus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cottbus, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Carl Zeiss Jena, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Carl Zeiss Jena, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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