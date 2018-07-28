Cottbus - Hansa Rostock maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig maçında Cottbus ile Hansa Rostock, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hansa Rostock son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cottbus kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Hansa Rostock sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cottbus önceki hafta Mainz 05 II mücadelesinde 2-3 yenildi.

Hansa Rostock ise Hallescher FC maçında 3-1 kazandı.

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