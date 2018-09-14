Cottbus - Sonnenhof Grossaspach maçı rakamları

Almanya 3. Lig maçında Cottbus ile Sonnenhof Grossaspach, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Cottbus 8 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Sonnenhof Grossaspach 7 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sonnenhof Grossaspach son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 327. İddaa'da Cottbus kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Sonnenhof Grossaspach kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cottbus son haftadaki Mainz 05 II müsabasında 2-3 yenildi.

Sonnenhof Grossaspach, Dynamo Dresden karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Cottbus, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Sonnenhof Grossaspach, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sonnenhof Grossaspach 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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