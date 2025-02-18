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        Haberler Spor Futbol İspanya Courtois'dan Mourinho itirafı! - Futbol Haberleri

        Courtois'dan Mourinho itirafı!

        Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Chelsea'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:21
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        Courtois'dan Mourinho itirafı!
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        Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

        Courtois, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Chelsea'ye karşı oynadığı maçın ardından Jose Mourinho'yu kızdırdığını söyledi.

        "MOURINHO'YU KIZDIRDIM"

        Belçikalı file bekçisi, "Jose Mourinho ile ilişkim çok özeldi. Chelsea'ye karşı kazandığımız Süper Kupa'nın (2012) ardından beni yanına çağırdı ve bir an önce Chelsea'ye geri dönmem gerektiğini söyledi. (Courtois, o dönem Chelsea'den Atletico Madrid'e kiralanmıştı. 32 yaşındaki eldiven, 2011-2014 yılları arasında kiralık olarak Atletico Madrid'de oynadı.) Her maçta oynamak istediğimi ve Chelsea'ye geri dönersem bunun olmayacağını söyledim ve o dönem Atletico Madrid'de kalmayı tercih ettim. Daha sonra Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea (2014) ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık. Tabii ki oynamama izin verilmesini istemedi. Rövanşta iyi kurtarışlar yapmıştım ve mutlu değildi. Maçtan sonra elimi sıkmadığını hatırlıyorum. Mourinho'yu biraz kızdırmıştım." ifadelerini kullandı.

        CHELSEA VE REAL MADRID

        Atletico Madrid'deki kiralık döneminin ardından 2014 yılında Chelsea'ye geri dönen ve o dönem İngiliz ekibinde Jose Mourinho ile birlikte çalışan Courtois, 2018 yılında ise Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

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