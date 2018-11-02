Cova Piedade - Arouca maç önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cova Piedade, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Arouca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 6 puanlı Cova Piedade 16. sırada bulunuyor, Arouca 7 puana sahip ve 12. sırada. Cova Piedade son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Arouca, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 339. İddaa'da Cova Piedade kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Arouca kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cova Piedade son hafta oynanan Famalicao maçında 3-0 yenildi.

Arouca, Vitoria Guimaraes B karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Cova Piedade, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cova Piedade, kendi sahasında 2 gol attı, 8 gol yedi.

Arouca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arouca, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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