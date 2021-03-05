COVAX kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştı

AA

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, "COVAX, toplamda 20 ülkeye 20 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı gönderdi. Gelecek hafta COVAX, 31 farklı ülkeye daha 14,4 milyon doz aşı sevkiyatı yapacak." dedi.

Şimdiye kadar Gana, Fildişi Sahili, Angola, Kamboçya, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gambiya, Hindistan, Kenya, Lesotho, Malavi, Mali, Moldova, Nijerya, Filipinler, Güney Kore, Ruanda, Senegal, Sudan ve Uganda'ya aşı gönderildiğini aktaran Ghebreyesus, ilk turda gönderdikleri aşıların bu ülkelerin nüfusunun yüzde 2-3'ünü kapsayacağını belirtti.

Ghebreyesus, dünya genelindeki tüm ülkelerde Kovid-19 salgınını sona erdirmek için COVAX'ın kapasitesinin artırılmasının önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bunun anlamı, (aşı) üretimini artırmak için acil eylem gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Şu anda aşı konusunda ihracat yasakları, hammadde kıtlığının yanı sıra üretim hızını ve hacmini artırmada pek çok engelle karşı karşıya olduklarının altını çizen Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları üretiminin artırılması konusunda DSÖ'nün çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

- "Brezilya'daki durum çok ciddi"

Ghebreyesus, bir soru üzerine, salgın nedeniyle 259 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya'daki durumun çok ciddi olduğunu ve büyük endişe duyduklarını belirtti.

Brezilya'daki ciddi durumun tüm Latin Amerika'yı olumsuz etkilemesinden kaygılandıklarını dile getiren Ghebreyesus, bu ülkelerde salgına karşı halk sağlığı önlemlerinin "daha agresif" şekilde alınması tavsiyesinde bulundu.